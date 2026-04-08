Escándalo en "Gran Hermano Generación Dorada": se conoció la cifra millonaria que cobra Tamara Paganini tras el "no" de Furia Scaglione

El universo del espectáculo quedó en llamas tras conocerse que Tamara Paganini percibe un sueldo astronómico en su regreso a "Gran Hermano", una noticia que generó un impacto total tras filtrarse que la producción acudió a ella ante la imposibilidad de cerrar con Furia Scaglione. La histórica participante negoció un contrato que sacudió la industria y puso en alerta al resto de los jugadores. Esta decisión estratégica de la plataforma busca sostener el rating con figuras de peso, posicionando a la rubia en un lugar de privilegio económico que nadie imaginaba para esta edición del reality más famoso del país.

Todo comenzó con la necesidad de Telefe de inyectar personalidades fuertes al juego, pero el contexto de este conflicto nace en la tensa relación que la participante mantuvo con la productora durante décadas. Cabe recordar que Paganini encabezó un juicio millonario contra el canal tras su paso por la primera edición en 2001, alegando daños y perjuicios. "A mí me arruinaron la vida", había declarado la mediática en reiteradas ocasiones sobre aquel traumático debut. Este antecedente judicial fue la llave para negociar un cachet de "reparación", aunque la brecha con sus compañeros es el punto que más ruido hace en los pasillos de Martínez.

El millonario sueldo de Tamara Paganini en "Gran Hermano".

La parte más explosiva es la comparación directa con el resto del elenco, donde se supo que Paganini cobra 5 millones de pesos por semana, lo que representa más de 21 millones al mes. Según informó Fede Flowers en "El Observador", la diferencia salarial es simplemente indignante: mientras ella embolsa fortunas, el resto de los participantes percibe un sueldo cercano a los 137 mil pesos. "Es una falta de respeto al resto de los chicos que están ahí poniendo el cuerpo por dos mangos", comentaron fuentes allegadas a la producción sobre el malestar que se vive puertas adentro por esta desigualdad.

Actualmente, el fantasma de Furia Scaglione sigue sobrevolando la producción, ya que se confirmó que ella era la opción original para ocupar este lugar central en la casa. Sin embargo, la jugadora más polémica de la edición anterior habría pedido una suma que el canal no estuvo dispuesto a pagar, lo que obligó a una negociación relámpago con Tamara para no perder el impacto mediático. "Pidió una locura de plata y no se pudo dar", revelaron sobre la fallida incorporación de la instructora deportiva. Paganini aprovechó la urgencia de los directivos para sellar el acuerdo que hoy la convierte en la mejor paga de la historia del formato.

Finalmente, la revelación de estos números pone en jaque la supuesta "armonía" que se intenta mostrar frente a las cámaras, dejando al descubierto los hilos de un negocio donde los ceros pesan más que la convivencia. Mientras el público analiza si el carisma de la histórica participante vale cada peso invertido, la producción intenta contener las filtraciones que amenazan con romper la paz interna de la competencia. El escándalo por los millones de "Gran Hermano Generación Dorada" apenas comienza, confirmando que en la televisión actual, el pasado siempre tiene un precio muy alto y las cuentas pendientes se cobran con cifras que pocos pueden alcanzar.