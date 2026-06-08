Antonela Roccuzzo lució una remera con la cara de Lionel Messi y revolucionó las redes: la foto

A pocos días del inicio del Mundial 2026, todas las miradas están puestas sobre los jugadores de la Selección Argentina y la ilusión de repetir la histórica consagración de Qatar sigue más vigente que nunca. Mientras "La Scaloneta" concentra en Kansas City, los fanáticos siguen de cerca los movimientos de sus familias en las redes sociales. En ese contexto, Antonela Roccuzzo volvió a convertirse en tendencia al mostrarse con una llamativa remera con la cara del capitán argentino.

Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, la empresaria generó una catarata de reacciones en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram compartió un carrete de imágenes bajo el título "Mix", donde dejó ver distintos momentos de su vida cotidiana junto a sus seres queridos.

Entre las postales aparecieron una foto con Ciro, el menor de sus hijos, varias selfies frente al espejo y algunas imágenes de comidas que disfrutó durante los últimos días. Sin embargo, hubo una instantánea que sobresalió por encima del resto y rápidamente captó la atención de los usuarios.

Se trató de una remera con el rostro de Lionel Messi estampado en el frente junto a ocho anillos que representan cada uno de los Balones de Oro obtenidos por el capitán argentino a lo largo de su carrera.

La remera de Antonela Roccuzzo con la cara de Lionel Messi. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

La imagen se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los temas más comentados entre los fanáticos del rosarino que actualmente se prepara para disputar una nueva Copa del Mundo. En ese sentido, el original diseño despertó admiración entre los seguidores, quienes no tardaron en expresar su deseo de conseguir una prenda similar.