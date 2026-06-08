Murió María Rosa Fugazot: la emotiva despedida de los famosos en redes

La muerte de María Rosa Fugazot generó una profunda conmoción en el mundo artístico argentino.

Dueña de una trayectoria que atravesó más de seis décadas de televisión, teatro, comedia musical y revista, la actriz dejó una huella imborrable no solo por su talento sobre los escenarios, sino también por la calidez humana que destacaron quienes tuvieron la oportunidad de compartir trabajo y amistad con ella.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento a los 83 años en su departamento del barrio porteño de Palermo, colegas comenzaron a despedirla a través de mensajes cargados de afecto, recuerdos y admiración.

Las palabras reflejaron el enorme cariño que supo cosechar a lo largo de su vida y el vacío que deja en la cultura popular argentina.

Carmen Barbieri recordó el gran amor de su vida

La emoción se hizo presente en el relato de Carmen Barbieri, quien habló sobre la estrecha relación que mantuvo con Fugazot durante décadas.

"Es un dolor muy muy grande. Recién estaba hablando con mi hijo, porque María adoraba a Fede como si fuese otro hijo más. Era tan cariñosa, tan buena compañera. Y ni hablar la artista que se nos va", señaló.

Además, recordó la intensa historia sentimental que María Rosa vivió junto a Santiago Bal.

"Fueron novios de los 16 años, desde chiquititos, viste. Iban y venían toda la vida. Fue el amor de su vida, dicho por María Rosa", afirmó.

Barbieri también reveló el profundo impacto que tuvo en la actriz la pérdida de su hijo René.

"María Rosa mujer se fue con la muerte de René. Se dedicó a trabajar porque ella murió con la muerte de su hijo", dijo con la voz quebrada.

Luly Drozdek y el orgullo de haber compartido su última película

Desde sus redes sociales, Luly Drozdek eligió despedir a la actriz recordando una experiencia profesional que quedará para siempre en su memoria.

"Mi corazón no puede aguantar la tristeza. Una gran actriz y persona se fue", comenzó escribiendo.

La actriz destacó especialmente la participación de Fugazot en "La Navidad de la Familia García", película que marcará la última aparición cinematográfica de la artista.

"Tuve el honor de que seas mi soñada Mabel en mi primera peli. Mientras que escribía ese papel protagónico te pensé... te soñé y me acompañaste desde el principio", expresó.

Conmovida, cerró con una promesa cargada de gratitud:

"En tu honor, vamos a estrenarla y a celebrar tu talento como te merecés. Gracias por acompañarme en este sueño desde el primer día. Te voy a extrañar muchísimo."

Flor de la V destacó su legado artístico y humano

Otra de las despedidas más sentidas llegó de la mano de Flor de la V, quien compartió una fotografía junto a Fugazot tomada durante una ceremonia de los Martín Fierro.

La conductora eligió resaltar tanto su enorme carrera artística como su calidad humana.

"Hoy la miro y me cuesta creer que sea una despedida. La Fugazot fue mucho más que una gran actriz. Fue una mujer entrañable, cálida, generosa y profundamente querida por todos los que tuvimos la suerte de compartir momentos con ella", escribió.

Además, remarcó:

"Con más de 60 años de trayectoria, fue una verdadera actriz de raza. Pero más allá de los aplausos, de los escenarios, de la televisión y de los reconocimientos, María Rosa se destacó por algo aún más valioso: su calidad humana."

Su mensaje concluyó con una frase cargada de afecto:

"Te voy a extrañar mucho, hijita de tu corazón para siempre."

Gustavo Sofovich evocó los años dorados de la televisión

El productor Gustavo Sofovich eligió una imagen histórica de "La Peluquería de Don Mateo" para rendir homenaje a la actriz.

La fotografía en blanco y negro recordó una de las etapas más exitosas de la televisión argentina.

"María Rosa, Mama, Rolo, Jorge y Adriana... Esto era La Peluquería de Don Mateo en los '80 con más de 60 puntos de Rating. VOLÁ ALTO MI NEGRA", escribió.

Ángel de Brito repasó décadas de recuerdos compartidos

A través de sus redes sociales, Ángel de Brito recordó los distintos momentos en los que coincidió con Fugazot a lo largo de casi tres décadas.

"La conocí hace casi 30 años en el Astral, llevando de la mano de su mamá para ver teatro. Siempre amable, sonriente y canchera", escribió.

También destacó su versatilidad artística.

"De vedette a humorista, y sin escalas al drama y al musical. Su personaje en La Peluquería me hacía reír de chico, y de adulto la disfruté en su gran lucimiento como Mamma Morton en Chicago."

Finalmente, agregó:

"Se la veía radiante. Nunca más se recuperó. María Rosa, espléndida. Que en paz descanses y te reencuentres con tu hijo, después de estos meses de ausencia."

El mensaje de Ángel de Brito en sus redes sociales

Linda Peretz recordó su solidaridad y compañerismo

La actriz Linda Peretz puso el foco en la faceta humana de Fugazot, a quien definió como una compañera excepcional.

"Tengo un recuerdo maravilloso a María Rosa porque además de ser una actriz excelente, era muy buena compañera, muy noble, muy solidaria", aseguró.

Peretz también reveló una conversación pendiente vinculada a la Casa del Teatro.

"Ella me había llamado por teléfono hará dos o tres meses con la inquietud de poder entrar a la Casa del Teatro. Quedó pendiente esa charla y me dolió mucho esta mañana cuando me enteré."

Al recordar los tiempos compartidos en "Las chicas del calendario", agregó:

"Era una gran mujer, una gran compañera. Muy amorosa. No éramos amigas, éramos compañeras. Muy cariñoso nuestro encuentro cada vez que nos veíamos en algún lado."

Larry de Clay y un mensaje breve cargado de emoción

Con la sencillez que suelen tener las despedidas más sinceras, Larry de Clay compartió una imagen junto a la actriz y escribió:

"Vola Alto María Rosa. Buena Gira. Besos a René."

Pocas palabras que alcanzaron para reflejar el cariño que sentía por ella y para recordar a su hijo, cuya ausencia marcó profundamente los últimos años de la actriz.

Luis Bremer destacó a una figura histórica del espectáculo

El periodista Luis Bremer también se sumó a los homenajes con un mensaje que sintetizó el lugar que María Rosa ocupó en la cultura argentina.

"Falleció una primera dama del espectáculo, María Rosa Fugazot. Gracias por el arte. Descansa en paz."

Cristina Tejedor y el recuerdo de los últimos encuentros

La noticia tomó por sorpresa a Cristina Tejedor, una de las amigas más cercanas de la actriz.

Todavía conmocionada, recordó que apenas una semana antes habían compartido una reunión junto a otras compañeras.

"Era para reunirnos más que nada, para estar juntas, porque fuimos un grupo muy unido", contó.

Tejedor explicó que el grupo tenía una misión especial cada vez que se encontraba con María Rosa:

"Lo único que hacíamos era mimarla todo el tiempo."

También recordó que el recuerdo de su hijo René estaba siempre presente.

"Ella lo único que hacía era hablar y recordar a René", relató.

Y destacó el papel fundamental que tuvo la actuación en los momentos más difíciles de su vida:

"El escenario siempre la ayudó mucho."

Mercedes Funes y una enseñanza que nunca olvidará

Entre los mensajes más emotivos apareció el de Mercedes Funes, quien compartió una fotografía tomada durante una gira teatral y recordó una experiencia personal que la marcó profundamente.

"Girando en Pergamino, me encontré con esta foto en el camarín del teatro. Habíamos ido en 2007 con Las Flores de Acero", escribió.

Luego destacó la contención y el afecto que recibió de ese grupo de actrices en un momento especial de su vida.

"Grandísima compañera. Buena como ella sola. Cálida. Dulce. Me enseñó a tejer. Un grupo de mujeres que me supo contener en un momento especial de mi vida."

Su despedida cerró con palabras de agradecimiento:

"Gracias María Rosa por tu don de gente y compañerismo."

Una despedida que refleja el cariño de toda una generación

La partida de María Rosa Fugazot deja un vacío imposible de llenar en el espectáculo argentino. Sin embargo, las palabras de colegas, amigos y compañeros de trabajo reflejan la enorme huella que dejó tanto dentro como fuera de los escenarios.

Un legado que trasciende los aplausos

Más allá de sus personajes, sus éxitos y su extensa trayectoria, quienes compartieron momentos con ella coinciden en destacar su generosidad, su calidez y su compromiso con cada proyecto que emprendía. Por eso, su recuerdo seguirá vivo en la memoria de quienes la admiraron y en cada rincón del espectáculo argentino, donde supo construir una carrera tan exitosa como querida.