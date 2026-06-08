"El curioso incidente del perro a medianoche" vuelve al Teatro Maipo con una nueva producción de Carla Calabrese

El próximo 18 de junio llegará al Teatro Maipo una nueva versión de "El curioso incidente del perro a medianoche", la obra del dramaturgo británico Simon Stephens inspirada en la exitosa novela de Mark Haddon. La producción estará a cargo de Carla Calabrese, quien también asumirá la dirección del espectáculo.

El regreso de la obra se enmarca además en la celebración por los 20 años de trayectoria de The Stage Company en la Argentina, la productora responsable de llevar adelante esta nueva puesta.

La versión local contará con Iñaki Aldao en el rol de Christopher, acompañado por Mela Lenoir como su madre y Andrés Bagg como su padre. El elenco se completa con Pablo Sultani, Silvana Tome, Bruno Pedicone, Gabriela Bevacqua, Gabriel Machado, Graciela Pafundi, Pat González Ericcson, Theo Piñeyro, Carlos Simón, Nicolás Sousa, Lali Vidal, Tomás Albertoni, Matías Albizzati y la propia Carla Calabrese, quien tendrá una participación destacada dentro de la historia.

Una historia que conquistó escenarios de todo el mundo

La obra sigue la vida de Christopher, un adolescente con una capacidad intelectual extraordinaria cuya rutina se altera cuando descubre que el perro de una vecina apareció muerto en circunstancias misteriosas. Decidido a encontrar respuestas, inicia una investigación que lo llevará a descubrir secretos familiares que modificarán por completo su visión del mundo.

Desde su estreno internacional, la adaptación teatral recibió numerosos reconocimientos y se convirtió en uno de los títulos más destacados de la cartelera contemporánea tanto en Londres como en Nueva York.

El regreso de un éxito que marcó la cartelera porteña

"El curioso incidente del perro a medianoche" ya había sido presentada en la Argentina en 2019, donde logró una importante repercusión de público y se posicionó entre los espectáculos más convocantes de la temporada.

Ahora, la producción volverá al escenario del Teatro Maipo con un elenco completamente renovado y una puesta original que incorporará un destacado trabajo de luces, sonido y recursos tecnológicos diseñados especialmente para esta versión.

Las funciones comenzarán el 18 de junio y se ofrecerán en tres funciones semanales en el histórico teatro porteño.