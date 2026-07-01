"Gran Hermano" interrumpió el reencuentro de Yanina Zilli con su hijo en el "Congelados" y lanzó una fuerte advertencia: "Ninguna..."

En los últimos días comenzó el esperado "Congelados" en "Gran Hermano: Generación Dorada", una de las dinámicas más emotivas del reality. Tras el ingreso del Turco García para reencontrarse con su esposa, Mariela Prieto, este martes llegó el turno de Yanina Zilli, quien días atrás sufrió una fuerte caída dentro de la casa. La participante recibió la visita de su hijo Santino, pero el conmovedor momento quedó abruptamente interrumpido por una contundente advertencia de "Big".

Apenas cruzó la puerta, el joven fue directo a abrazar a su mamá y la llenó de cariño. "¿Dónde está la mujer más linda del mundo? Quedate quieta, por favor. Sos la mejor del mundo", le dijo a la actriz mientras la besaba. Luego aprovechó para transmitirle tranquilidad sobre sus seres queridos: "Estamos todos bien. Orne está bien. Estuve en tu ciudad; estamos todos bien, papá está bien, la tía está bien. Te mandan un beso gigante todos. Maxi Cardaci te ama. Las perras están bien, así que todo perfecto. Despreocupate por todo y disfrutá".

Sin embargo, esas palabras rompieron una de las reglas más importantes del juego. En ese instante, la voz de "Gran Hermano" interrumpió el momento con una advertencia tajante: "Por favor, no des ninguna información". El llamado de atención frenó el intercambio y dejó en claro que los familiares no pueden brindar datos del exterior durante sus visitas.

Pese a la interrupción, Santino alcanzó a dedicarle unas últimas palabras de aliento antes de despedirse. "Te amo mucho, quiero que sigas jugando con tu energía, quiero que sigas siendo vos, seguí disfrutando todo, seguí dando ese show que me encanta y que hacés orgulloso a todos. Te amo con mi vida, sos la mejor mujer del mundo", expresó ante la emoción de los presentes.

Finalizado el tiempo del "Congelados", el joven abandonó la casa y Yanina no pudo ocultar su felicidad por haber vuelto a abrazarlo, aunque fuera por unos minutos. Una vez más, el reality dejó en claro que, aun en los momentos más sensibles, las reglas siguen estando por encima de cualquier emoción y la producción interviene de inmediato cuando considera que fueron vulneradas.