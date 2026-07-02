Ekaterina Ojeda expuso a Mauro Icardi en medio de su crisis con la China Suárez: "Si pidió mi número es..."

Ekaterina Ojeda rompió el silencio y expuso a Mauro Icardi en medio de los rumores de separación de la China Suárez. La modelo de 22 años confirmó que el futbolista intentó contactarla a través de un intermediario, en un episodio que desató la crisis más profunda de la pareja. Según Yanina Latorre en SQP (América), la actriz encontró mensajes comprometedores en el celular de Icardi donde él pedía que lo conectaran con Ekaterina, la supuesta tercera en discordia. La China habría tomado sus cosas y se fue de la casa que compartían en Nordelta, instalándose con sus hijos en su propiedad de San Jorge.

Ekaterina, en diálogo con "SQP", contó que alguien le pasó el número de Mauro y que él también recibió el de ella. "A mí me dieron el teléfono de Mauro. Me lo dieron, me dijeron que me iba a escribir, que lo estaba pidiendo. Y tengo entendido que a él le dieron el mío", aseguró la joven. "Esto fue... habrá sido ayer", precisó. Y lanzó una frase que resonó fuerte: "Si pidió mi número por algo debe ser, ¿o no?". Sin embargo, aclaró que todavía no hablaron: "No sé, yo a él no le voy a hablar, pero quizás me habla".

La bomba final llegó al cierre de la nota, cuando reveló que Icardi ya le escribió. "Sí, me escribió. Me dijo: 'Hola Eka, ¿te puedo llamar?'", contó, y agregó que el mensaje fue con la opción de desaparecer en 24 horas. "No le contesté nada, que se esfuerce", disparó, aunque cuando le preguntaron si saldría con él fue contundente: "No, no lo vería, no hablaría, no respondería. Tiene demasiados quilombos, es muy grande, tiene familia, demasiado drama para mí" .

Según la información que dio Latorre, la China Suárez tomó la decisión de separarse hace cuatro días. "Abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso, con sus dos hijos pequeños y un perro, y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000", detalló la periodista. Y agregó: "Está sola ahí, pasea por el barrio, saca el perro, almuerza en el house con sus hijos, se muestra simpática con los vecinos".

El detonante de la pelea fue el hallazgo de los mensajes. "Tuvieron una muy fuerte discusión. La discusión se llama Eka, la niña que apareció en Tequila. Le encontró unos mensajes a Mauro hablando con una tercera persona sobre Eka. Él le pedía que la conecte", reveló Latorre. La periodista contó que Icardi le negaba todo, argumentaba que Ekaterina "quería cámara", pero los mensajes lo delataron. "Él intentó persuadirla, fue a visitarla, y ella por ahora no quiere volver. Mauro está con una tristeza tremenda", cerró Latorre. El escándalo no solo sacude la vida personal de Icardi, que también enfrenta problemas con el Galatasaray y denuncias cruzadas con Wanda Nara, sino que pone a Ekaterina Ojeda en el centro de la escena mediática.