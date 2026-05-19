Una pareja de jubilados fue asaltada y el hombre fue apuñalado con un destornillador en Mar del Plata

Una violento robo generó conmoción en las últimas horas en Mar del Plata. Una pareja de jubilados de 85 y 82 años sufrió una brutal entradera en su vivienda, cuando tres delincuentes ingresaron a la propiedad durante la noche del sábado, redujeron al matrimonio y los mantuvieron cautivos por casi dos horas mientras revolvían la casa en busca de dinero y objetos de valor.

El hecho ocurrió cerca de las 20:30 en una vivienda ubicada en el barrio Lomas de Stella Maris, en las inmediaciones de la zona comercial de Güemes. Según relataron familiares de las víctimas, los ladrones accedieron a la casa por el patio trasero tras subir al techo y forzar uno de los ingresos de la propiedad.

Una vez dentro, los asaltantes atacaron violentamente a los jubilados. El hombre fue herido con un destornillador en la zona de las costillas, mientras que la mujer recibió golpes en el rostro. Ambos fueron atados mientras los delincuentes recorrían cada ambiente de la vivienda buscando efectivo y pertenencias de valor.

"Les dieron vuelta toda la casa buscando dinero", contó el nieto de las víctimas, quien además explicó que el episodio se extendió durante varias horas y dejó a sus abuelos en estado de shock por la violencia sufrida.

Los delincuentes cargaron distintos objetos en el vehículo familiar, un Fiat 500X Cross, que también fue robado. Además, sustrajeron los DVR y las cámaras de seguridad de la vivienda para eliminar posibles registros que permitan identificarlos.

En tanto, la pareja realizó la denuncia correspondiente y recibió asistencia luego del traumático episodio. Fuentes cercanas a la familia aseguraron que ambos permanecen profundamente afectados por el violento robo.

La Policía y la Justicia trabajan ahora para identificar a los responsables y localizar el vehículo robado. La investigación continúa mientras crece la preocupación por los hechos de inseguridad registrados en distintos barrios de Mar del Plata.