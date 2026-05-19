Detuvieron nuevamente al adolescente acusado de haber matado a tiros a un playero en Rosario

La Policía de Rosario volvió a detener a Darían Maximiliano G., el adolescente señalado por la Justicia como el presunto autor del crimen de Bruno Bussanich, el playero asesinado durante la escalada de violencia narco que conmocionó a la ciudad en marzo de 2024. El joven, que tenía 15 años cuando ocurrió el homicidio, fue arrestado nuevamente este fin de semana junto a otros dos sospechosos en la zona noroeste rosarina.

El hecho sucedió durante la madrugada del domingo en inmediaciones de Colastiné y las vías, luego de que efectivos policiales escucharan disparos mientras realizaban patrullajes preventivos por el barrio. A partir de esa situación, se desplegó un operativo cerrojo que terminó con la detención de dos jóvenes de 17 y otro de 20 años.

El adolescente de 17 años quedó detenido con prisión preventiva (Imagen TN).

Según informaron fuentes de la investigación, los sospechosos tenían en su poder una pistola Bersa calibre 380 cargada con ocho municiones, además de otro cargador con 12 balas.

Por este motivo, quedaron imputados por portación de arma de fuego y continuarán detenidos, al menos, hasta el próximo 17 de julio bajo prisión preventiva.

Cómo fue el crimen del playero en Rosario

La situación de Darían G. vuelve a poner el foco sobre uno de los crímenes más impactantes de la ola de ataques narco que paralizó Rosario el año pasado.

El adolescente ya había sido identificado por la Justicia como quien ejecutó el asesinato de Bruno Bussanich, el joven de 25 años que trabajaba en una estación de servicio Puma ubicada sobre Mendoza al 7600.

El crimen ocurrió el 9 de marzo de 2024 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. En las imágenes se observó cómo un atacante encapuchado descendió de un vehículo, caminó hasta donde estaba la víctima y le disparó a quemarropa antes de escapar rápidamente. El homicidio ocurrió en medio de una seguidilla de asesinatos que también incluyó a dos taxistas y un colectivero.

En tanto, los investigadores sostienen que el ataque fue ordenado desde la cárcel de Coronda como parte de las amenazas narco contra el gobierno de Santa Fe por el endurecimiento de las condiciones de detención para presos de alto perfil.

La causa avanzó gracias al testimonio de un testigo de identidad reservada, que permitió reconstruir cómo se planificó el crimen y quiénes participaron.

A pesar de haber sido señalado como el autor material del asesinato, Darían G. no pudo ser condenado debido a que tenía 15 años al momento del hecho y era inimputable según la legislación penal juvenil vigente.

En noviembre pasado ya había sido detenido nuevamente en Rosario por tenencia de cocaína, aunque recuperó la libertad. Ahora, su nueva captura reaviva el debate sobre la reincidencia juvenil y la violencia narco en la ciudad santafesina.