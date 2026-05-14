Habló la pareja del hombre que cayó desde un cuarto piso y dio su versión del dramático hecho

La pareja del hombre que cayó desde un cuarto piso en Rosario rompió el silencio y aportó ante la Justicia su relato sobre lo ocurrido. Mientras el video del episodio continúa circulando en redes sociales, el hombre permanece internado con pronóstico reservado.



El caso salió a la luz este miércoles por la mañana, luego de que un vecino registrara con su celular una impactante escena en un edificio situado en la esquina de Dorrego y Tucumán, en la ciudad santafesina. En las imágenes se observa a una persona suspendida desde un balcón, intentando sostenerse durante varios segundos antes de precipitarse al vacío.

El hombre, colgado del balcón, segundos antes de caer.

La pareja de la víctima, Estefanía, de 33 años, declaró ante las autoridades judiciales y sostuvo que Javier B. se encontraba "alterado por un problema de consumo de estupefacientes". Aunque evitó hacer declaraciones públicas frente a los medios, sí brindó su versión en sede judicial.

En un primer momento, trascendió la posibilidad de que el hecho hubiera estado precedido por una discusión de pareja. Sin embargo, hasta ahora los investigadores indicaron que no pudieron confirmar esa hipótesis y continúan reuniendo elementos para esclarecer las circunstancias.

El video del dramático episodio se difundió rápidamente y generó conmoción entre los vecinos de Rosario. Allí puede verse cómo el hombre intenta aferrarse al balcón mientras queda colgado en el aire, hasta que finalmente pierde la fuerza y cae.

Los investigadores esperan ahora que Estefanía amplíe su testimonio en las próximas horas para reconstruir con mayor precisión qué ocurrió antes de la caída.