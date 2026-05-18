El acusado de agredir al adolescente que murió luego de ser atropellado tenía una condena por abuso sexual

El hombre acusado de golpear a Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que murió tras ser atropellado en Chascomús, tenía una condena previa por abuso sexual agravado.

Así lo confirmó el abogado de la familia de la víctima, quien reveló el pasado del prófugo, identificado como Leonardo Marcelino, condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores a entre 12 y 15 años de prisión por ese delito.

El letrado también anunció que pedirá "un grado de responsabilidad criminal" para los policías y el personal de ambulancia que presenciaron la agresión y no intervinieron. "Si hubiesen actuado como debían, esto no hubiese pasado", afirmó en declaraciones a la prensa.

Según el abogado, existió "una red de complicidad" en torno a la causa de muerte del joven. Remarcó que, hasta que los videos comenzaron a circular, el hecho era investigado como un accidente de tránsito.

La investigación, bajo la lupa

Señaló, en este marco, que los testigos presenciales recién fueron citados a declarar ante la Fiscalía este lunes, lo que calificó como una "demora" en la investigación.

No obstante, indicó que el Ministerio Público Fiscal le transmitió a la madre de Kevin la garantía de que ningún funcionario policial con responsabilidad sería encubierto.

Romina y Marcos Martínez, los padres del adolescente, convocaron a una marcha para las 16. "Vamos a salir de forma pacífica, con el respeto y el amor que le teníamos a Kevin. Para pedir un poco de justicia, porque a mi hijo ya se lo llevaron", expresó la madre.

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