Un adolescente murió luego de ser atropellado y denuncian que fue agredido mientras esperaba asistencia

Un adolescente de 15 años murió en la ciudad bonaerense de Chascomús luego de haber sido atropellado cuando circulaba en moto y posteriormente agredido por un vecino mientras esperaba atención médica. El caso generó conmoción debido a que la violenta secuencia ocurrió delante de efectivos policiales, agentes municipales y personal de salud.

El hecho ocurrió el viernes por la noche en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, cuando la víctima, identificada como Kevin Martínez, viajaba junto a otro joven de 17 años en una Honda XR 150 cuando fueron embestidos por un Ford Ka conducido por una mujer de 25 años impactó contra la motocicleta.

Tras el choque, ambos adolescentes sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados de urgencia al hospital local. Sin embargo, mientras el chico esperaba ser asistido sobre una camilla, un vecino identificado como L.M. comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza y a tomarlo del cuello, según consta en la investigación judicial.

La agresión quedó registrada en un video que fue aportado a la causa por Jonatan Ezequiel Bianchi, padrino y tío del menor fallecido. Las imágenes ya están en manos de la Justicia y podrían ser determinantes para esclarecer qué ocurrió en los minutos posteriores al accidente.

De acuerdo con el parte policial, la motocicleta en la que circulaban los adolescentes tenía pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo, solicitado por la UFID N° 9 de Chascomús. No obstante, las autoridades descartaron la versión inicial que hablaba de una persecución y sostuvieron que la conductora del auto no habría visto a los jóvenes antes del impacto.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la fiscal Bertoletti Tramuja, quien ordenó que la SubDDI de Chascomús avance con las pericias y la recolección de pruebas.

Uno de los puntos clave será determinar si la muerte del adolescente fue producto exclusivamente del choque o si la agresión posterior del vecino influyó de manera directa en el desenlace fatal. Mientras tanto, el joven de 17 años que viajaba con él continúa internado en grave estado y bajo observación médica.