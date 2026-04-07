Tremendo: raptaron, torturaron y abandonaron desnudo a un joven tras acusarlo de haber robado un iPhone

Dos hombres, que habían raptado, torturado y abandonado desnudo a un joven de 21 años luego de acusarlo de haber robado un iPhone, fueron detenidos por los pesquisas policiales en un procedimiento realizado en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los individuos, de 26 y de 22 años, eran requeridos por un ilícito perpetrado el 20 de marzo.

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Según agregaron los informantes, el mayor de los sospechosos resultó apresado días pasados en una finca situada en Combate de Obligado al 800, donde las autoridades consiguieron incautar un Toyota Corolla blanco utilizado en el episodio, varias prendas de vestir y cuatro aparatos de telefonía celular.

Trascendió que al otro malviviente lo capturaron en una vivienda ubicada en Benefactoras Sampedrinas al 500.

Las diligencias





Las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de San Nicolás y en base a las directivas impartidas por la doctora María del Valle Viviani, fiscal de la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales de la jurisdicción.

A su vez, los policías llevaron adelante un tercer allanamiento en un domicilio instalado en Rafael Obligado al 2900.

Así fue el hecho





Consta en el expediente que el hecho se produjo aquel día, cuando los sujetos raptaron al muchacho y lo introdujeron en el rodado, oportunidad en la que lo agredieron a golpes y le efectuaron un simulacro de fusilamiento con un arma descargada, mientras le exigían la entrega del aparato que aseguraban que había sustraído.

Estos implicados, que incluso habrían filmando el tremendo castigo, finalmente liberaron al rehén desnudo a escasos metros de una casa abandonada, en el área de Vuelta de Obligado.

Las heridas





Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió heridas cortantes en el cuero cabelludo y las fracturas tanto de un tobillo como de uno de los brazos.

Al joven posteriormente lo asistieron los médicos en el Hospital Subzonal Doctor Emilio Ruffa, en la localidad de San Pedro.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego".

Por F.V.

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