La Justicia Federal de Quilmes avanza sobre una banda ligada al graffiti urbano

Una investigación encabezada por la Policía Federal Argentina y con intervención del Juzgado Federal de Quilmes permitió desarticular a un grupo acusado de realizar ataques vandálicos contra formaciones ferroviarias de la Línea Roca y coches del subte porteño.



La causa judicial se inició tras un episodio ocurrido en la estación Glew, donde varios sujetos pintaron por completo una formación detenida en los andenes, provocando daños sobre los vagones y complicaciones en el servicio ferroviario que utilizan diariamente miles de pasajeros del sur del Conurbano.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a los presuntos integrantes de una agrupación vinculada al graffiti urbano, sospechada de participar en otros hechos similares registrados tanto en líneas ferroviarias como en el subte de la Ciudad de Buenos Aires.

Con las pruebas reunidas en el expediente, el Juzgado Federal de Quilmes ordenó allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en las localidades de Paso del Rey y La Reja, en el partido bonaerense de Moreno. Durante los operativos fueron identificados tres sospechosos mayores de edad.

En los domicilios, los agentes secuestraron más de 200 aerosoles, latas de pintura, rodillos, fibrones y cuadernos con bocetos utilizados para las pintadas. Además, hallaron drones, cámaras, notebooks, teléfonos celulares y discos rígidos que, según la investigación, eran utilizados para filmar y difundir los ataques a través de redes sociales.

Durante los procedimientos también encontraron carteles ferroviarios presuntamente robados y más de un kilo de marihuana.

La causa quedó caratulada por daños agravados, vandalismo sobre medios de transporte público e infracción a la Ley de Estupefacientes, y continúa bajo la órbita de la Justicia Federal de Quilmes.