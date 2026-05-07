La histórica frase de Ricardo Fort, un símbolo televisivo: "Yo no manejo el rating, manejo un..."

"Yo no manejo el rating, manejo un Rolls-Royce", lanzó Ricardo Fort en uno de los programas de Showmatch, en la edición 2010, que lo tuvo como participante en el Bailando por un Sueño, con Marcelo Tinelli a la cabeza, y se convirtió en una de las frases más recordadas de la televisión.

El empresario chocolatero, que había sido foco de críticas de los principales canales de televisión por su participación en el reality show conducido por Tinelli, salió con los botines de punta para resguardar su imagen.

¿En qué contexto surgió esta frase?

En su participación del programa que se emitía en Canal 13, Fort -emulando una cadena nacional- saluda al conductor, al jurado, al público presente y "al pueblo argentino", y asegura que le duele que digan que piensa que es el rating del programa. "Yo no manejo el rating, yo manejo un rolls-royce", sentenció.

Durante esa noche se tomó unos minutos para explicar por qué se había alejado del ciclo televisivo y, luego de estar un tiempo en Miami, reapareció y apuntó contra los "periodistas de segunda selección que viven contando intimidades ajenas".

Ricardo Fort se convirtiò en uno de los personajes televisivos màs entrañables.

El significado de la frase

Los medios de comunicación habían apuntado contra la figura de Ricardo Fort por un reconocimiento muy repentino, que se había ganado por su carisma y su participación en el programa conducido por Marcelo Tinelli.

Tras su alejamiento del ciclo televisivo y la reaparición en el prime-time de Canal 13, habían acusado al empresario como el responsable de manejar los puntos de rating que tenía el programa, es decir, que necesitaban a su figura para que los miren en los hogares. Ante este panorama, optó por cuestionar a los críticos con humor ácido y picardía.

Quién fue Ricardo Fort

Ricardo Fort fue un empresario millonario, bailarín, presentador de televisión y uno de los mediáticos más influyentes de la televisión argentina, con una carrera muy corta pero llamativa. La época de mayor exposición la tuvo entre 2008 y 2013.

Se desempeñó como participante de Bailando por un Sueño, el programa estrella de Canal 13, y años más tarde hizo lo propio como jurado. Contaba con una personalidad excéntrica y sin pudor para hablar de dinero. Busco la fama y disfrutar de su fortuna.

Tras estos años de lujos y reconocimiento mediático, Fort murió el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años y solamente cinco años en los que vivió rodeado de flashes y el reconocimiento que tanto quiso en su vida.