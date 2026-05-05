"Billetera mata galán": la célebre frase de Jacobo Winograd que trascendió generaciones

"Billetera mata galán", deslizó Jacobo Winograd en una entrevista, sin imaginar que con el paso del tiempo esa expresión se convertiría en una de las frases más populares de la cultura argentina.

Con su fiel estilo provocador y mediático, el comediante sintetizó una mirada "realista" de las relaciones que rápidamente fue replicada y adoptada por el público.

Una frase que, con el tiempo, pasó del humor a formar parte del lenguaje cotidiano.

El origen de la frase

La expresión surgió en medio de una conversación televisiva. En ese momento, Jorge Guinzburg comentó sobre la cantidad de mujeres atractivas que salían con hombres mayores y con sobrepeso.

Fue entonces cuando Jacobo Winograd respondió de manera espontánea: "No, Jorge, no es rara la vida, lo que pasa es que billetera mata galán".

Esa respuesta sincera, lanzada con naturalidad y sin mayor pretensión, terminó convirtiéndose en una de las frases más recordadas de la televisión argentina.

Una expresión que invita a pensar más allá de lo que parece.

El significado detrás de la frase

Aludiendo a la idea de que el poder económico puede imponerse por sobre otros atributos personales, la frase resume una mirada que se instaló con fuerza en la cultura popular.

En ese sentido, plantea que el carisma puede quedar en segundo plano frente a la seguridad y el estatus que otorga el dinero, una percepción que, aunque simplificada, refleja ciertos comportamientos sociales.

La frase, aunque planteada en tono irónico, invita a reflexionar sobre el rol de la plata en las relaciones y cómo, en muchos casos, las decisiones pueden verse influenciadas por factores materiales más que por cualidades emocionales o personales.

Más allá del humor o la provocación con la que fue dicha originalmente, la expresión sigue vigente porque pone en evidencia tensiones reales entre lo material y lo emocional en la vida cotidiana.

Jacobo Winograd convirtió una frase polémica en un clásico popular.

¿Quién es Jacobo Winograd?

Jacobo Winograd es un personaje mediático argentino conocido por su presencia en programas de televisión y estilo directo. A lo largo de los años, se destacó por sus opiniones polémicas y frases que lograron instalarse en el lenguaje cotidiano.

Su figura ganó notoriedad especialmente en ciclos de debate y espectáculos, donde construyó un perfil basado en la confrontación, el humor ácido y la exposición mediática.

Con el tiempo, varias de sus expresiones trascendieron la pantalla y pasaron a formar parte del imaginario popular, siendo utilizadas en distintos contextos sociales.