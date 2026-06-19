'Qué quilombo que armé'": Jorge Messi habló con humor tras el falso anuncio de su fallecimiento

El entorno íntimo de Lionel Messi se manifestó de manera directa tras la polémica generada por la difusión de una noticia falsa sobre el fallecimiento de Jorge Messi.

El protagonista involuntario del hecho eligió apelar a la ironía desde el centro de salud donde evoluciona favorablemente, mientras que su esposa, Celia Cuccittini, se encargó de transmitir el padecimiento que atravesó el círculo familiar debido a la desinformación propagada en el canal de streaming Luzu.

Reacción en vivo y diálogo por WhatsApp

La respuesta de los allegados al capitán de la Selección Argentina se conoció públicamente durante la emisión del programa televisivo LAM.

El conductor del ciclo de espectáculos, Ángel de Brito, reveló que mantenía un intercambio de mensajes de texto en tiempo real con la madre del futbolista mientras abordaban las repercusiones institucionales del caso.

"Estoy hablando con Celia Messi que nos está mirando. Le pregunté cómo habían vivido todo esto y me dice que fue horrible", relató el periodista frente a las cámaras, al exponer el impacto inicial que provocó la versión errónea vertida originalmente por la actriz Florencia Peña.

Humor en la clínica

Pese al malestar y a la gravedad institucional del episodio -que derivó en la desvinculación de la conductora y su equipo de producción del medio digital-, las autoridades sanitarias y los familiares confirmaron que el paciente sigue con atención la agenda periodística de la televisión local.

"Nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge", relató el conductor del programa, quien posteriormente reprodujo la frase textual con la que el padre del deportista optó por quitarle dramatismo a la situación. "Jorge está mirando y dice: 'Qué quilombo que armé'", confió Celia Cuccittini a través de la plataforma de mensajería