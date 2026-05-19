Vero Lozano opinó sobre la interna entre Vicky Xipolitakis y Mica Viciconte por el Martín Fierro de "Ariel en su salsa": "No tendría que..."

La interna entre Vicky Xipolitakis y Mica Viciconte estuvo al rojo vivo durante los Premios Martín Fierro de la TV Abierta. Sucede que "Ariel en su salsa" (Telefe) ganó la terna a Mejor programa gastronómico y, al momento de recibir el galardón, subió la "griega" -quien se incorporó al ciclo este año-, opacando a la ex Combate en la premiación. Al respecto opinó Vero Lozano, quien cuestionó la actitud de su expanelista.

En "Sálvese quien pueda" (América TV) analizaron el comportamiento de Vicky, quien subió al escenario para recibir la estatuilla del programa de Ariel Rodríguez Palacios y de Vero Lozano, cuando en realidad correspondía que solo lo hiciera con "Cortá por Lozano" por pertenecer al equipo del 2025, que es el año que se premia en el evento.

Yanina Latorre la criticó por buscar "figurar" en éxitos que no le pertenecen, como quizás ella cree. "Se tiene que ubicar en la palmera", criticó Nico Peralta, expanelista de "Ariel en su salsa". También pusieron en pantalla un video donde Lozano pone un productor delante de Xipolitakis para quitarle protagonismo.

Abordada por el móvil de "SQP", Vero Lozano justificó su accionar: "Vicky es lo más, la amo. Puse adelante gente importante". Y se explayó sobre la forma de actuar de quien fuera su panelista: "A Vicky se le perdona porque es una nena en un cumpleaños. Su cuerpo está preparado para eso; le sale orgánico. No es maleducada, su cuerpo le llama".

Y manifestó su punto de vista: "A lo mejor no tendría que haber subido porque era el staff del año pasado, pero es Vicky". "Le tira (robar protagonismo), es más fuerte que ella. Pero no lo hace de mala, ¿entendés? A ella le gusta. A mí no me molesta nada, la amo a Vicky", cerró la conductora, fiel a su estilo.