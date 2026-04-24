Vero Lozano habló sobre su mala relación con Wanda Nara y lanzó una frase picante: "Yo no soy rencorosa, pero sí memoriosa"

Las versiones sobre una supuesta rivalidad entre Verónica Lozano y Wanda Nara volvieron a instalarse en el mundo del espectáculo, pero fue la propia conductora quien salió a aclarar el panorama.

En diálogo con "Intrusos" (América TV), Lozano dejó en claro que su vínculo es profesional y sin conflictos: "Yo me siento una figura de Telefe, sí, sin lugar a duda. Cada uno ocupa su lugar, también lo es Wanda, también lo es Susana. Digo, somos, somos muchas las chicas del canal".

En esa línea, la conductora de "Cortá por Lozano" también rechazó cualquier tipo de favoritismo: "No, no, no, no, no, no, yo no hago esa lectura", sostuvo, remarcando que cada conductora aporta su estilo.

Vero Lozano habló sobre su mala relación con Wanda Nara.

Sobre su relación directa con Wanda Nara, Vero Lozano buscó bajar el tono a cualquier especulación: "Re bien. De hecho, me la crucé el otro día". Y fue aún más clara al hablar de posibles tensiones: "Pero nunca tuve, nunca tuve rollo. Yo cuando tengo que poner los puntos, digo, me expreso, y yo cierro ahí", explicó, dejando en evidencia su forma de manejar los conflictos.

Uno de los episodios recientes que generó comentarios fue la filtración de una foto junto a Johnny Depp, que originalmente pertenecía a su programa. Lozano reveló que hubo un llamado de atención interno y, fiel a su estilo, lo tomó con humor: "Le dieron un correctivo también del canal, pero yo cierro y ya está. Yo no soy rencorosa, pero sí memoriosa". Incluso bromeó sobre la situación: "Que no vuelva a pasar... No me obliguen a usar métodos que no quiero usar" y agregó entre risas: "Cuando vuelva Johnny Depp, yo le voy a decir: ‘Vení,vení, vení, sacate foto'. Que se la saque, que la suba después".

Por último, Vero Lozano también se refirió a sus próximos proyectos en la pantalla del canal y al futuro de algunos formatos: "Si se hace Bake Off, lo hago yo. La verdad que yo no creo que se haga este año por presupuesto, pero sería Popstars y después ahí me parece a mí que van a volver a hacer otro MasterChef". Además, brindó un detalle sobre el formato: "Bake Off es un formato que la BBC sí o sí pide que se haga en exteriores. Tengo entendido, es una infidencia, que están hablando con la BBC a ver si aprueban hacerlo adentro. En ese caso, sería otro presupuesto".