Vuelve "Love is Blind Argentina" con Wanda Nara y Darío Barassi: en qué mes se estrena la segunda temporada

Luego de su increíble éxito, que terminó en el último tiempo con uno de sus exparticipantes condenado a prisión, el regreso de "Love is Blind Argentina" es un hecho que sucederá en la plataforma de streaming Netflix. Encabezada por Wanda Nara y Darío Barassi, la segunda temporada del reality show sobre citas entre desconocidos tiene confirmado el mes de su estreno.

Según primicia de La Pavada de Diario Crónica, está contenta Wanda Nara en el hotel Costareno de Montevideo, ensayando la película "¿Quieres ser mi hijo?", sin quejarse. Festejaron el cumpleaños del director Hernán Guerchusny, Agus Bernasconi, Pablo Ini, amigos, y Nat, su community manager, al lado. Además, le confirmó la plataforma que "El amor es ciego" sale al aire en agosto.

La segunda temporada de "Love is Blind Argentina", con Wanda Nara y Darío Barassi, llega a Netflix en agosto de 2026.

"En este audaz experimento, románticas propuestas de matrimonio -entre personas que no se han visto nunca- chocan contra las presiones del mundo real. ¿Qué parejas sobrevivirán?", reza la sinopsis oficial de Netflix.

Cabe mencionar que, a fines de marzo del corriente año, Santiago Martínez, exparticipante de "Love is Blind Argentina", fue condenado a 15 años de prisión. El joven fue hallado culpable por el intento de femicidio contra su expareja, Emily Ceco, a quien conoció dentro del programa.