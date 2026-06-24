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San Lorenzo busca entrenador: quiénes son los candidatos

Tras la salida de Gustavo Álvarez, la directiva de San Lorenzo evalúa diversas opciones para reemplazarlo.

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Luego de anunciarse recientemente la salida de Gustavo Álvarez como entrenador de San Lorenzo, desde la dirigencia ya evalúan alternativas para definir a su reemplazo.

La particularidad de la búsqueda en el Ciclón es que los apuntados están relacionados con el club en el pasado. Cuatro nombres son los que hoy aparecen: Rubén Darío Insua, Cristian González, Néstor Gorosito y Antonio Pizzi.

Insua es uno de los candidatos que hoy tienen mayor peso. Desde la dirigencia ya hubo contactos y el entrenador dio el visto bueno para sentarse a negociar tras su salida de Barracas Central.

Otra opción en carpeta es Kily González: el exentrenador de Unión gusta en cierto sector de la dirigencia, por lo que hoy pelea cabeza a cabeza con el Gallego.

Luego aparece el nombre del Pipo Gorosito. Nombrado en varias ocasiones en los últimos años, el deseo de volver al club lo posiciona con fuerza. Actualmente se encuentra sin trabajo tras su paso por Alianza Lima. Por último, en la lista está Pizzi, aunque no sería prioridad.

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