Un futbolista de Bosnia superó a Messi y Yamal en un histórico Top 10 de los mundiales

Esta tarde, Bosnia y Herzegovina derrotó a Qatar y logró mantener las esperanzas de clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026.

Pero durante el partido, un jugador del elenco balcánico anotó un gol e ingresó en los libros de historia de la Copa del Mundo.

Se trata de Kerim Alajbegovi, quien abrió el marcador a favor del elenco europeo y, con 18 años y 276 días, se convirtió en el octavo jugador más joven en anotar en la máxima cita.

¡¡GOLAZO DE BOSNIA PARA ROMPER EL CERO!! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDE6%u26BD%uE000



Alajbegovi%u0107 se acomodó para la derecha y sacó un gran remate para poner el 1-0 sobre Catar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/acE0rPuweQ June 24, 2026

De esta manera, el delantero dejó atrás nada más y nada menos que a Lamine Yamal y a Lionel Messi, quienes hicieron lo propio también a los 18, pero con 343 y 357 días, respectivamente.

Lo que por ahora no está en discusión es la cima de ese ranking que tiene como líder a Pelé. De hecho, O Rey consiguió ese hito con 17 años y 239 días.

Se sumó Alajbegovi: así quedó el top 10 de jugadores más jóvenes en hacer un gol en los mundiales