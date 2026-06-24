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Un futbolista de Bosnia superó a Messi y Yamal en un histórico Top 10 de los mundiales

Esta tarde, Kerim Alajbegovi anotó un gol en el triunfo de Bosnia y Herzegovina ante Qatar e ingresó a un listado muy particular en la historia de la Copa del Mundo.

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Esta tarde, Bosnia y Herzegovina derrotó a Qatar y logró mantener las esperanzas de clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026.

Pero durante el partido, un jugador del elenco balcánico anotó un gol e ingresó en los libros de historia de la Copa del Mundo.

Se trata de Kerim Alajbegovi, quien abrió el marcador a favor del elenco europeo y, con 18 años y 276 días, se convirtió en el octavo jugador más joven en anotar en la máxima cita.

De esta manera, el delantero dejó atrás nada más y nada menos que a Lamine Yamal y a Lionel Messi, quienes hicieron lo propio también a los 18, pero con 343 y 357 días, respectivamente.

Lo que por ahora no está en discusión es la cima de ese ranking que tiene como líder a Pelé. De hecho, O Rey consiguió ese hito con 17 años y 239 días.

Se sumó Alajbegovi: así quedó el top 10 de jugadores más jóvenes en hacer un gol en los mundiales

  1. Pelé (Brasil) - 17 años y 239 días en Suecia 1958
  2. Manuel Rosas (México) - 18 años y 93 días en Uruguay 1930
  3. Gavi (España) - 18 años y 110 días en Qatar 2022
  4. Ibrahim Mbaye (Senegal) - 18 años y 143 días en Estados Unidos, México y Canadá 2026
  5. Michael Owen (Inglaterra) - 18 años y 190 días en Francia 1998
  6. Nicolae Kovács (Rumania) - 18 años y 197 días en Uruguay 1930
  7. Dmitri Sychev (Rusia) - 18 años y 231 días en Corea-Japón 2002
  8. Kerim Alajbegovi (Bosnia y Herzegovina) - 18 años y 276 días en Estados Unidos, México y Canadá 2026
  9. Lamine Yamal (España) - 18 años y 343 días en Estados Unidos, México y Canadá 2026
  10. Lionel Messi (Argentina) - 18 años y 357 días en Alemania 2006

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