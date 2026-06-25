Scaloni ensayó un once alternativo en Argentina para enfrentar a Jordania: Dibu Martínez sería titular
Ante Jordania, Lionel Scaloni planea darle minutos a aquellos que no fueron titulares en los dos primeros partidos del Mundial 2026.
La Selección Argentina realizó el anteúltimo entrenamiento antes del partido frente a Jordania del próximo sábado en el Dallas Stadium, por el Mundial 2026. Lionel Scaloni paró un once totalmente alternativo.
La idea del entrenador es darle minutos a aquellos que todavía no jugaron en esta Copa del Mundo y preservar a los habituales titulares de cara al duelo de dieciseisavos de final.
Aunque Emiliano Martínez será titular, hoy atajó Juan Musso. La defensa estuvo conformada por Gonzalo Montiel y lo acompañaron Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.
Leandro Paredes sería el volante central y estaría acompañado por Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone. El ataque estaría conformado por Julián Álvarez y José Manuel López, relegando a Lionel Messi al banco.
El probable once de Argentina ante Jordania: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y José Manuel López.