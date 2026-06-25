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Fin del sueño para Boca: en Italia confirman que Paulo Dybala renovará con la Roma

Paulo Dybala reducirá considerablemente su salario y está a detalles de extender su contrato en la Roma.

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 Después de varias semanas de rumores, el futuro de Paulo Dybala parece estar definido en la Roma

Según Corriere dello Sport, todo está dado para la renovación de su contrato en la Loba. Así, se desvanece el sueño de Boca.

El representante del atacante tuvo varias charlas con recién nombrado director deportivo del club, Tony D'Amico, y finalmente se llegó a un acuerdo para una reducción salarial del 65%: de ocho a tres millones de euros por temporada.

El medio italiano hizo foco en este esfuerzo económico del argentino: está dispuesto a bajarse el sueldo siempre y cuando tenga el año adicional de contrato que solicitaba. En una primera instancia, el club le ofrecía un vínculo por solo dos campañas.

Más allá de las charlas, Xeneize no se metió en medio de la negociación de Roma con Dybala. No hubo propuesta formal, ya que esperaban avanzar únicamente si quedaba libre después del 30 de junio. 

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