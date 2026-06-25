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MERCADO DE PASES

Bomba: el Inter de Milán tiene en la mira a Nahuel Molina

El Inter de Milán busca un lateral derecho y Nahuel Molina está entre las principales opciones.

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 Inter de Milán lleva tiempo siguiendo a Nahuel Molina, al punto que a principios de este año se especuló con aprovechar que había perdido la titularidad en Atlético de Madrid para ofrecerle un lugar.

 Confirmada la salida de Denzel Dumfries en este mercado de pases, que llegará al Real Madrid, el club italiano necesita reforzarse con un lateral derecho.

Tras esto, decidieron volver a buscarlo y su intención sería pisar el acelerador para hacer que una vez finalizada su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina pueda sumarse como nuevo refuerzo.

Se cree que con una oferta que ronde los 25 millones de euros, el Neroazzurro podrá sacar a Molina de Atleti.

De parte del jugador argentino, la posibilidad interesa si continúa sin tener asegurada su titularidad con el Colchonero.

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