El Inter de Milán empató 1 a1 como local ante Atalanta por la fecha 29 de la Serie A y dejó pasar una gran oportunidad de acercarse al título, mientras que su escolta, el AC Milan, podría recortar distancias si gana su partido pendiente.

El equipo dirigido por Cristian Chivu se había puesto en ventaja en el primer tiempo gracias al gol del delantero italiano Pio Esposito, pero el montenegrino Nikola Krstovi apareció sobre el final y selló el 1 a 1 para el conjunto visitante.

El Inter abrió el marcador a los 26 minutos de la primera mitad. Tras una recuperación en campo rival, el mediocampista Nicolò Barella asistió a Esposito, que definió con un remate cruzado. El arquero Marco Carnesecchi no respondió de la mejor manera y la pelota terminó dentro del arco.

Cuando parecía que el conjunto de Milán se quedaba con un triunfo clave en la pelea por el campeonato, llegó el empate del Atalanta a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando Krstovi aprovechó un descuido defensivo y definió para silenciar al estadio.

Inter dejó pasar una chance y el Milan acecha

Con este empate, el Inter continúa sin recuperarse de una serie de golpes recientes. En las últimas semanas quedó eliminado en los playoffs de la UEFA Champions League frente al Bodø/Glimt y además cayó ante su clásico rival, el Milan, en la última fecha del torneo local.

A pesar de la igualdad, el equipo de Chivu sigue como líder con 68 puntos, ocho más que el Milan, aunque los rossoneri tienen un partido menos y podrían acercarse en la lucha por el Scudetto.

Por su parte, Atalanta se mantiene en el séptimo lugar con 47 unidades y continúa en la pelea por los puestos de clasificación a las competencias europeas de la próxima temporada.