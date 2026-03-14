El Manchester United está en una crisis millonaria terminal: las figuras que necesita vender

El Manchester United no solo atraviesa un momento irregular en lo deportivo, sino también enfrenta una de las crisis financieras más delicadas de las últimas décadas.

Según informó el diario británico The Sun, el club acumula una deuda en transferencias cercana a las 422 millones de libras (más de 550 millones de dólares). De ese total, 238 millones de libras vencen en el actual año financiero, lo que obliga a la institución a vender futbolistas para equilibrar sus cuentas.

Los actuales propietarios, el grupo INEOS, ya implementaron fuertes recortes, con más de 500 puestos de trabajo eliminados entre 2024 y 2025, aunque la situación económica sigue siendo preocupante.

Cinco jugadores en la rampa de salida

Ante este escenario, la dirigencia analiza desprenderse de cinco jugadores incorporados durante el ciclo de Erik ten Hag.

Los futbolistas apuntados son:

Rasmus Højlund

Joshua Zirkzee

Manuel Ugarte

André Onana

Mason Mount

Según datos de Transfermarkt, este grupo representó una inversión superior a los 280 millones de euros, aunque hoy su valor de mercado es considerablemente menor debido a su bajo rendimiento.

En ese contexto, el club difícilmente pueda recuperar siquiera la mitad de lo invertido.

Además, en las últimas cinco temporadas el balance de fichajes del United arroja un déficit superior a los 800 millones de euros.

Ventas recientes y salarios altos

Durante el último mercado de pases, el club ya inició un proceso de recorte del plantel. Alejandro Garnacho fue transferido, mientras que jugadores de salarios elevados como Antony, Marcus Rashford y Jadon Sancho fueron cedidos a otros equipos.

Sin embargo, la reestructuración todavía no terminó.

Otros casos en evaluación

La dirigencia también analiza la situación de varios futbolistas experimentados.

El defensor Harry Maguire, de 33 años, representa un dilema: cuando está en forma sigue siendo útil, pero su edad y su salario pesan en la planificación. El club evalúa ofrecerle una extensión de contrato por 12 meses con una reducción salarial, aunque no se descarta una salida.

Por su parte, Luke Shaw continúa condicionado por las lesiones, mientras que el arquero turco Altay Bayndr podría buscar continuidad en otro equipo.

El caso más definido parece ser el del brasileño Casemiro, quien ya habría decidido no renovar su contrato y podría continuar su carrera en el Inter Miami junto a Lionel Messi.

El United pelea por la Champions

A pesar del complejo panorama económico, el equipo logró cierta estabilidad deportiva tras la salida de Rúben Amorim y la llegada de Michael Carrick como entrenador.

Los Red Devils marchan terceros en la Premier League con 51 puntos, igualados con el Aston Villa.

El líder es el Arsenal FC con 67 unidades, seguido por el Manchester City con 60.

Cuándo juega el Manchester United

El próximo desafío será este domingo 15 de marzo, cuando el Manchester United reciba en Old Trafford al Aston Villa de Emiliano Martínez.

El partido comenzará a las 11:00 (hora de Argentina) y será clave en la lucha por los puestos de clasificación a la próxima Champions League.

Sin chances en la FA Cup ni en la EFL Cup, la Premier League es el único frente competitivo que le queda al club en la temporada.