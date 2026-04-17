La tremenda sanción que recibió Lisandro Martínez por tirarle del pelo a un rival: la cantidad de partidos que se perderá en el Manchester United

Lisandro Martínez volvió a jugar en el Manchester United, a poco meses del comienzo del Mundial 2026. Pero la tremenda noticia se vio opacada por una reacción insólita que tuvo Licha, que le valió la expulsión en el encuentro de la Premier League ante el Leeds United.

Es que en el arranque del segundo tiempo, el árbitro (vía VAR) le mostró la roja tras un tirón de pelo a Dominic Calvert-Lewin, el futbolista del elenco visitante.

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Esta acción, que fue muy discutida por Licha y sus compañeros, se dio en un momento clave en el que los Red Devils caían 2-0 (finalmente el partido terminó 2-1), pero la cosa no quedó allí. Es que el marcador central de la Selección Argentina fue sancionado con tres partidos, algo que, desde el vamos, suena tremendamente exagerado para una infracción menor. Con este insólito panorama, el entrerriano no podrá estar en la visita del United al Chelsea -sábado, a las 16-, y los cruces como local ante el Brentford y el Liverpool.



