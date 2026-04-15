Alejandro Garnacho borra todo rastro del Chelsea, reaviva rumores de salida y enciende la previa ante el Manchester United

El nombre de Alejandro Garnacho vuelve a ocupar los titulares en Inglaterra, pero esta vez por cuestiones extradeportivas. El delantero argentino eliminó de su cuenta de TikTok todo el contenido vinculado al Chelsea FC, un gesto que generó fuerte repercusión en redes y alimentó versiones sobre una posible salida en el próximo mercado de pases.

Garnacho había llegado al conjunto londinense en septiembre de 2025 tras su conflictiva salida del Manchester United, donde no logró sostener su relación con el entonces entrenador Ruben Amorim. Sin embargo, su presente en Stamford Bridge tampoco es el esperado.

Falta de protagonismo y posible salida

El atacante no logró consolidarse ni con Enzo Maresca ni con Liam Rosenior, quedando relegado en la consideración del equipo. A pesar de eso, sus números no son negativos: suma 8 goles y 4 asistencias en 38 partidos (1958 minutos).

Desde el club no estarían conformes con su rendimiento y ya habrían tomado la decisión de transferirlo, con el objetivo de recuperar los 40 millones de euros invertidos en su fichaje.

Redes sociales y polémica con los hinchas

La situación se tensó aún más cuando, además de borrar todo lo relacionado al Chelsea, Garnacho reposteó una publicación de un fanático de los "Red Devils" pidiendo su regreso al Manchester United. Este gesto no cayó bien entre los hinchas del conjunto londinense y aumentó la presión sobre el futbolista.

Un duelo clave en la Premier League

El contexto no podría ser más caliente: este sábado 18 de abril, Chelsea FC y Manchester United se enfrentarán en Stamford Bridge por la jornada 33 de la Premier League, en un partido clave por la clasificación a la próxima UEFA Champions League.

¿Posible sanción?

En el club londinense no descartan tomar medidas disciplinarias. Días atrás, Enzo Fernández fue sancionado por insinuar su deseo de vivir en Madrid, por lo que la actitud de Garnacho en redes sociales podría tener consecuencias similares.

Su vínculo con el United

En medio de la polémica, el propio Garnacho dejó en claro su cariño por su exclub en una entrevista con Premier League Productions: "Me encantaba ese club. Me dieron la confianza desde el principio... fueron cuatro o cinco años con un cariño increíble de todos".

Con este escenario, el futuro del argentino vuelve a estar en duda, justo en la antesala de un partido que promete máxima tensión y todos los focos encima.