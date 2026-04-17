Atentos: Alejandro Garnacho estaría a un paso de salir del Chelsea

El futuro de Alejandro Garnacho en Chelsea es una incógnita. A pesar de haber llegado como una apuesta fuerte, su continuidad en el club ya no está garantizada.

Desde la prensa británica remarcan que la dirigencia no descarta escuchar ofertas en el próximo mercado, en parte por un rendimiento que no terminó de convencer.

La inversión para su llegada a principio de temporada había sido alta: 40 millones de libras a mediados de 2025.

Esto se suma a una nueva polémica que había protagonizado el extremo argentino en los últimos días, cuando borró todos sus posteos relacionados a Chelsea en TikTok.

En cuanto a números, el futbolista acumula 38 partidos, ocho goles y cuatro asistencias desde su llegada a los Blues. Esas cifras no alcanzaron para consolidarlo dentro del once titular.