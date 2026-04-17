Atentos: el Tottenham quiere a un futbolista de la Selección Argentina

Marcos Senesi, quien podría integrar la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026, esta cerca de cambiar de equipo: lo quiere el Tottenham del Cuti Romero.

Según informó el periodista en The Athletic, los Spurs tienen conversaciones avanzadas para fichar al zaguero central zurdo, quien termina su contrato con el Bournemouth en junio y saldría con el pase en su poder.

De todas formas, la principal condición para que se cierre la negociación es que Tottenham mantenga la categoría en la Premier League.

A falta de seis fechas para la finalización del torneo, el conjunto londinense está 18°, en zona de descenso, a 2 puntos de West Ham (que sería hoy el primero en salvarse) y a 3 de Nottingham Forest.

En esta temporada, Senesi fue titular indiscutido en el equipo: disputó 34 encuentros, dio cuatro asistencias y fue amonestado en cuatro oportunidades.