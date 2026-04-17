Gonzalo Montiel y Leandro Paredes hablaron en la conferencia de prensa previa al Superclásico: el árbitro, campo de juego y más

En medio de una previa en un clima picante por las críticas al árbitro Darío Herrera por parte de Boca, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes compartieron una conferencia de prensa para palpitar el Superclásico.

"Del árbitro, creo que hay que tener un poquito más de respeto", dijo el futbolista de River. Y el capitán xeneize le bajó un cambio a la polémica y dijo: "No creo en la mala intención de nadie".

Por otro lado, se refirieron al mal estado del césped en el Monumental. "No está en buenas condiciones. No nos favorece a ninguno de los dos equipos", reconoció Cachete.

Y el volante central se sumó: "Va a estar igual para los dos. Somos dos equipos que intentan jugar al fútbol, condiciona el estado pero no le damos tanta importancia".

Más allá de eso, ambos resaltaron la trascendencia del partido. "No hay nada más lindo que jugar un Superclásico. Va a ser difícil, son partidos trabados porque los clásicos son así. Trataremos de imponer nuestro juego y, lo más importante, ganar", dijo Montiel. "El Superclásico es uno de los partidos más importantes que nos toca jugar en nuestra carrera", agregó Paredes.