Un histórico de Boca criticó a River por el estado del campo en el Estadio Monumental: "Potrerazo"

Faltan dos días para el Superclásico que River y Boca protagonizarán por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 y hay un tema que se adueñó de la previa: el estado del campo de juego en el Estadio Monumental.

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En ese sentido, un histórico del Xeneize brindó una entrevista en la que refirió al tema y chicaneó al Millonario.

Se trata de Enrique Hrabina, quien calificó al terreno de juego como "un potrero" y expresó cómo podría quedar recordada una victoria del conjunto azul y oro.

"A pesar de que la cancha sea un potrero, Boca tiene que ir a marcar la cancha y jugar de igual a igual. Podrían ponerle 'potrerazo'", lanzó Quique.

En la misma línea, y en charla con Planeta Boca Juniors, el exdefensor se quejó del impacto que provoca la realización de eventos en Núñez.

"Ganan plata los muchachos y dejan el barrio destrozado. Yo estoy bastante cerca, lamentablemente. Queda explosionado, día de recitales y día de partido... Que hagan recitales, si lo arreglaron para eso", manifestó.

Además, Hrabina le dedicó un párrafo a Darío Herrera y confió en que no cometerá errores graves para llegar bien al Mundial 2026.

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"Ya es sistemático que nos han bastardeado en un montón de partidos y otra vez este muchacho, esperemos que como está cerca del Mundial no se manche. Sería otra mancha más para este muchacho contra nosotros", cerró.