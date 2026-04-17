¿Quién entra por Fausto vera?: Chacho Coudet define el once de River para el Superclásico ante Boca

Cada vez falta menos para el Superclásico. El próximo domingo, River recibirá a Boca en el Monumental por la decimoquinta jornada del Torneo Apertura.

Eduardo Coudet recibió dos malas noticias el pasado jueves cuando se confirmó que Fausto Vera y Juanfer Quintero no estarán a disposición luego de haber salido por lesión el pasado miércoles en el partido ante Carabobo por Copa Sudamericana.

Ante esta situación, el Chacho debe cambiar y por eso analiza variantes para suplantar a Vera en el mediocampo, ya que este es uno de los habituales titulares.

La duda radica en el acompañante de Aníbal Moreno en la mitad de la cancha. Si bien el reemplazante natural es Kevin Castaño, también existe la posibilidad que ese lugar lo ocupe Juan Cruz Meza, quien en los entrenamientos fue probado como volante central.

El probable once de River ante Boca: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.