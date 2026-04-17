El Superclásico también se juega en las apuestas: quién es el favorito entre River y Boca

Como era de esperar, el Superclásico del próximo domingo también se juega en las apuestas. Es que, a dos días del trascendental partido en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura, hay un candidato que aparece entre River y Boca, aunque no hay una diferencia muy marcada.

Y es el "Millonario" el que aparece como favorito en las casas de apuestas, especialmente por la localía. Si bien el "Xeneize" de Claudio Úbeda levantó futbolísticamente en las últimas semanas y está en un gran momento y no pierde hace 12 partidos, será visitante, un dato no menor en este tipo de cuestiones.

El es otro factor que pesa en los precios de las casas de apuestas para el Superclásico es que River está invicto desde que Eduardo Coudet asumió como directo técnico desde la partida de Marcelo Gallardo: seis victorias y un empate en los siete partidos dirigidos.

Así están las apuestas para el Superclásico entre River y Boca:

El triunfo de River: paga alrededor de 2.15.

paga alrededor de 2.15. La victoria de Boca: ronda los 3.60.

ronda los 3.60. El empate: aproximadamente 3.20.



