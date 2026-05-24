Tottenham venció a Everton y se salvó del descenso: el festejo de Cuti Romero

El Tottenham venció como local a Everton por 1 a 0, en un partido correspondiente a la 38ª y última fecha de la Premier League.

Con esta victoria, el equipo de Cristian Romero logró salvarse del descenso y se aseguró una vez más la permanencia en la máxima categoría del fútbol de Inglaterra.

El defensor argentino no pudo jugar por una lesión, pero dijo presente e incluso se lo vio celebrar dentro del campo de juego el gol de João Palhinha, a los 43 minutos del primer tiempo.

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Cuti bajó del palco para celebrar con sus compañeros en el campo... %uD83E%uDD72 pic.twitter.com/55offAxMTy May 24, 2026

El Cuti se está recuperando de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha.

El triunfo dejó a Tottenham con 41 puntos en el 17º lugar de la tabla de posiciones, el primero de los que se salvan del descenso. Los tres equipos que finalmente perdieron la categoría fueron Wolverhampton, Burnley y West Ham.