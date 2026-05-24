Defensa y Justicia confirmó el regreso de Julio Vaccari como entrenador

Defensa y Justicia anunció este domingo el regreso de Julio Vaccari como nuevo director técnico del primer equipo tras la salida de Mariano Soso. El club de Florencio Varela apostará nuevamente por uno de los entrenadores más identificados con el proyecto futbolístico de la institución en los últimos años.

Con fuerza y pertenencia %uD83D%uDD30



Hay vínculos que no se rompen nunca.

Porque cuando hay identidad, compromiso y sentido de pertenencia, los caminos vuelven a encontrarse.



Julio Vaccari regresa a Defensa y Justicia.

Con la misma pasión, las mismas ganas y un nuevo desafío por... pic.twitter.com/bHclIuTIny — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) May 24, 2026

La confirmación fue realizada oficialmente a través de las redes sociales del "Halcón", donde celebraron el retorno del DT con una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas: "Hay vínculos que no se rompen nunca".

Vaccari, de 45 años, volverá a Defensa y Justicia luego de haber dirigido al club entre 2022 y 2024, período en el que logró consolidar un estilo de juego ofensivo y competitivo que llevó al equipo a ser protagonista tanto en torneos locales como internacionales.

El primer desafío de Julio Vaccari será ante Racing por Copa Argentina

El entrenador asumirá de inmediato y tendrá como primer gran objetivo el cruce frente a Racing por los 16avos de final de la Copa Argentina, partido programado para el próximo 31 de mayo en Jujuy.

Vaccari se encontraba sin club desde su salida de Independiente en septiembre de 2025, donde atravesó un ciclo irregular después de un buen arranque en Avellaneda. Sin embargo, en Defensa y Justicia siempre mantuvo una valoración positiva tanto de la dirigencia como de los hinchas, que destacaron su identidad con el club y su propuesta futbolística.

La dirigencia del "Halcón" considera que el regreso del entrenador puede devolverle al equipo una identidad competitiva en un momento clave de la temporada.

Defensa y Justicia apuesta otra vez por un DT identificado con el club

En el comunicado oficial, Defensa y Justicia resaltó especialmente el "sentido de pertenencia" de Vaccari con la institución y celebró el reencuentro con un mensaje emotivo que tuvo gran repercusión en redes sociales.

De esta manera, el entrenador iniciará un nuevo ciclo en uno de los clubes donde consiguió mayor reconocimiento dentro de su carrera profesional y donde dejó una huella futbolística marcada por el protagonismo ofensivo y la consolidación de jóvenes futbolistas.