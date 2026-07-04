Boca jugó sus primeros amistosos de la era Arruabarrena ante Defensa y Justicia: cómo le fue

Luego de algunas semanas de trabajo bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, Boca jugó este sábado sus primeros amistosos del semestre frente a Defensa y Justicia.

En Casa Amarilla, el Xeneize afrontó dos compromisos ante el Halcón y no perdió ninguno: cosechó un empate y una victoria.

Para el primer cotejo, que finalizó 1-1, el Vasco mandó a la cancha a Javier García; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Tomás Aranda; Ángel Romero y Milton Giménez. Los goles fueron de Romero, para el conjunto azul y oro, y de César Pérez, para el elenco de Florencio Varela.

Terminó el primer amistoso%uD83D%uDD30



Defensa y Justicia igualó 1-1 frente a Boca en Casa Amarilla.



El Halcón formó con Lautaro Amade; Ayrton Portillo, D. Fernández, D. Martínez y D. Cáceres; Santiago Sosa y César Pérez; Facundo Altamira, David Barbona, Agustín Hausch y Juan Manuel... pic.twitter.com/RDyqCwDM4z July 4, 2026

Por otra parte, el once del club de la ribera para el segundo enfrentamiento tuvo a Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco. La Bestia convirtió el tanto ganador.

%uD83D%uDD30 El segundo amistoso de la jornada fue para Boca por 1-0



Defensa formó con Lautaro Amade

Lucas Souto; Emiliano Amor; Valentín Loza; Máximo Rodríguez;

Thiago Martínez; Julián Lopez; Santiago Toloza;

Mateo Aguiar; David Fernández; Facundo Altamira



Ingresaron Thomas Blasquez... pic.twitter.com/2Kea5NLqDG — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) July 4, 2026

La próxima prueba para Boca será el duelo que, el próximo miércoles desde las 21:00, disputará con Athletico Paranaense en Salta.

Respecto a la competencia oficial, el Xeneize iniciará la segunda parte el jueves 16 de julio en Rosario, donde jugará contra Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.