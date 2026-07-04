¡Arrancan los octavos! Estos son los partidos del Mundial 2026 de hoy, sábado 4 de julio

La fiebre por el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México sigue subiendo: a pocas horas de finalizada la etapa "de estreno" de los 16avos de final, este sábado se dará inicio a los octavos de final con dos propuestas más que interesantes.

En el primer encuentro de la jornada, uno de los anfitriones de la cita ecuménica como lo es Canadá se las verá con el ascendente Marruecos, mientras que más tarde, cerrarán la jornada el "milagroso" Paraguay frente a la gran candidata al título Francia.

A partir de las 14 de nuestro país, Canadá jugará ante Marruecos en el Houston Stadium (con capacidad para 72.220 espectadores) y con el arbitraje de Michael Oliver (Inglaterra).

El conjunto americano terminó 2° del Grupo B con 4 puntos y viene de ganarle 1 a 0 a Sudáfrica en los 16avos de final, por su parte, el africano quedó 2° del Grupo C y en los 16avos de final le ganó 3 a 2 por penales a Países Bajos, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

En tanto, a las 18 será el turno de Paraguay ante Francia, cotejo que se disputará en el estadio Lincoln Financial Field (Filadelfia) y bajo la mirada del juez Ilgiz Tantashev (Uzbekistan).

Los dirigidos por Gustavo Alfaro terminaron 3° del Grupo D con 4 puntos y viene de ganarle 4 a 3 en los penales a Alemania por los 16avos de final, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Por su parte, el equipo "galo" quedó 1° del Grupo I y en los 16avos de final le ganó 3 a 0 a Suecia.

Finalmente, los ganadores de estos dos duelos se enfrentarán en cuartos de final el próximo jueves, 9 de julio, en el Estadio Boston a las 17.