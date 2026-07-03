Durísimo partido: los jugadores de la Selección que terminaron con molestias físicas

La Selección argentina consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Cabo Verde, aunque el desgaste físico dejó varias preocupaciones de cara al cruce ante Egipto.

La principal duda pasa por el lateral izquierdo Facundo Medina, quien debió ser reemplazado en el segundo tiempo por Nicolás Tagliafico. Todo indica que el futbolista se acalambró por el cansancio acumulado y no tendría inconvenientes para estar disponible ante los egipcios. Distinto es el panorama en el lateral derecho, donde Nahuel Molina dejó el campo de juego en el primer tiempo suplementario por Gonzalo Montiel: ese sector de la cancha aparece como el más complicado para Lionel Scaloni, ya que ninguna de las dos alternativas logró convencer del todo.

La incógnita de Messi

Una de las grandes dudas es el estado físico de Lionel Messi, que a los 39 años disputó los 120 minutos del partido y tendrá apenas cuatro días para recuperarse antes de la próxima presentación. El rosarino, que ya lleva siete goles en este Mundial, terminó visiblemente enojado por el funcionamiento del equipo, más allá de la clasificación conseguida.

Argentina visitará a Egipto el martes 7 de julio en busca de un lugar en cuartos de final. Los egipcios tampoco llegarán en su mejor estado físico, luego de definir su pase ante Australia por penales. Será el décimo cruce histórico de la Albiceleste ante un rival africano, con un balance de ocho triunfos (cinco ante Nigeria, uno ante Costa de Marfil, Argelia y Cabo Verde) y una sola derrota, ante Camerún en Italia 1990.