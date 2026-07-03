La reflexión de "Licha" Martínez: "A veces hay que sufrir y ponernos a prueba"

Lisandro Martínez valoró el temple de la Selección argentina tras el sufrido triunfo por 3-2 ante Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026, y remarcó que el plantel "nunca se da por vencido". "Destaco la resiliencia del equipo, nunca abandonar, nunca bajar los brazos, luchar hasta el final y no confiarse", aseveró el zaguero del Manchester United.

El defensor, autor del segundo gol argentino en el partido, también tuvo palabras para el rival: "Ellos hicieron un excelente partido, por eso los felicité. Fuimos justos vencedores y estoy orgulloso de este equipo". Además, remarcó que el resultado le permitió al plantel "darle alegría a toda la gente" que acompañó al equipo en el Hard Rock Stadium de Miami.

Sobre su rendimiento individual, Martínez fue autocrítico pese al gol convertido: "Yo solamente me preocupo porque no me hagan goles. Hoy me voy un poco descontento, pero ganamos, ya está". La reflexión del defensor apuntó al plano defensivo, donde puso el foco de su exigencia personal más allá del aporte ofensivo que tuvo en la definición del partido.

"Está bueno que pasen estas cosas"

El zaguero destacó, además, el espíritu colectivo del plantel de cara a lo que resta del certamen: "Este equipo nunca se da por vencido, hay una energía enorme en el grupo. Estamos preparados para todo, está bueno que pasen estas cosas también. A veces hay que sufrir, hay que ponernos a prueba, y hoy lo hicimos de la mejor manera".

Con la clasificación asegurada, Argentina se medirá ante Egipto, que eliminó a Australia por penales, este martes 7 de julio a las 13 (horario argentino), en la siguiente instancia del Mundial 2026.