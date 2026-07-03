Messi, autocrítico tras el sufrido triunfo de Argentina: "Hay mucho por mejorar"

La Selección Argentina logró una trabajada clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario. Sin embargo, el resultado no dejó conforme a Lionel Messi, quien realizó una fuerte autocrítica y admitió que el equipo está lejos del nivel que pretende.

"Perdimos la pelota, nos metimos atrás, no pudimos presionarlos bien. Nos quedaban lejos las líneas, quedamos un poco descoordinados y teníamos poco la pelota. Ellos golpearon con sus armas y sabíamos que iba a ser difícil", analizó el capitán apenas finalizado el encuentro.

El capitán argentino fue elegido el MVP del partido.

El capitán argentino, elegido la figura del encuentro, también destacó la paridad que existe en el torneo y remarcó que cada partido representa una exigencia máxima.

"Esto es mata mata y nadie te regala nada. Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Este Mundial te marca eso: todos los partidos van a ser dificilísimos. Hicimos un desgaste grande. Ahora hay que descansar y pensar en lo que se viene", afirmó.

Pese a las dificultades, el rosarino valoró una de las fortalezas que mostró la Albiceleste: el juego aéreo. Los goles de Lisandro Martínez y Cristian Romero llegaron tras acciones de pelota parada, un recurso que terminó siendo determinante para avanzar de ronda.

"Tenemos buenos cabeceadores y hoy lo pudimos aprovechar. Va a ser importante estar fuertes también ahí. En una competición así es importante y hoy quedó demostrado", explicó.

Finalmente, dejó un mensaje que refleja la exigencia con la que afronta el Mundial: "Hay mucho por mejorar".