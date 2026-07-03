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Messi, autocrítico tras el sufrido triunfo de Argentina: "Hay mucho por mejorar"

El capitán de la Selección Argentina reconoció que el equipo no mostró su mejor versión frente a Cabo Verde: "Hay que corregir lo malo, que hoy fue mucho".

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La Selección Argentina logró una trabajada clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario. Sin embargo, el resultado no dejó conforme a Lionel Messi, quien realizó una fuerte autocrítica y admitió que el equipo está lejos del nivel que pretende.

"Perdimos la pelota, nos metimos atrás, no pudimos presionarlos bien. Nos quedaban lejos las líneas, quedamos un poco descoordinados y teníamos poco la pelota. Ellos golpearon con sus armas y sabíamos que iba a ser difícil", analizó el capitán apenas finalizado el encuentro.

El capitán argentino fue elegido el MVP del partido.&nbsp;
El capitán argentino fue elegido el MVP del partido. 

El capitán argentino, elegido la figura del encuentro, también destacó la paridad que existe en el torneo y remarcó que cada partido representa una exigencia máxima.

"Esto es mata mata y nadie te regala nada. Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Este Mundial te marca eso: todos los partidos van a ser dificilísimos. Hicimos un desgaste grande. Ahora hay que descansar y pensar en lo que se viene", afirmó.

Pese a las dificultades, el rosarino valoró una de las fortalezas que mostró la Albiceleste: el juego aéreo. Los goles de Lisandro Martínez y Cristian Romero llegaron tras acciones de pelota parada, un recurso que terminó siendo determinante para avanzar de ronda.

"Tenemos buenos cabeceadores y hoy lo pudimos aprovechar. Va a ser importante estar fuertes también ahí. En una competición así es importante y hoy quedó demostrado", explicó.

Finalmente, dejó un mensaje que refleja la exigencia con la que afronta el Mundial: "Hay mucho por mejorar".

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