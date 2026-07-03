"No hay nada fácil en este Mundial": Scaloni elogió a Cabo Verde y destacó el carácter de la Selección Argentina

Lionel Scaloni habló tras el sufrido triunfo de la Selección Argentina por 3-2 sobre Cabo Verde y dejó en claro que el Mundial 2026 no da margen para relajarse. El entrenador felicitó al rival, destacó la entrega de sus jugadores y admitió que el equipo terminó exhausto después de 120 minutos de máxima intensidad.

"Partido durísimo, siempre hay que sacarle lo positivo a este equipo. Quiero felicitar al rival, han dado todo. No hay nada fácil en este Mundial", aseguró el DT apenas finalizado el encuentro disputado en Miami.

En una conferencia de prensa marcada por el alivio de la clasificación a los octavos de final, Scaloni también hizo referencia a su partido número 100 al frente de la Selección argentina y sorprendió con una confesión.

"Hubiera sido una locura perder", expresó el entrenador, reflejando lo complicado que resultó el desarrollo del partido frente al conjunto africano.

Pensando en el próximo compromiso ante Egipto, el técnico reconoció el desgaste físico que dejó el encuentro y valoró la reacción del plantel en los momentos más difíciles.

"El equipo recibe el golpe y va a buscar el arco. Terminaron muy cansados", explicó.

Además, destacó la actitud que mostró el seleccionado durante los 120 minutos y remarcó que esa entrega fue clave para conseguir la clasificación.

"Cuando jugás con el corazón como juegan ellos, se suple la falta de aire y oxígeno. El equipo dio una muestra de carácter", sostuvo.

Por último, Scaloni reconoció que nunca se siente tranquilo durante un partido, incluso cuando su equipo está cerca de conseguir el objetivo.

"Lo que pasa es que soy desconfiado, nunca me veo clasificado. Creo que es algo que a mí no me va a cambiar. Pero el partido estaba feo, se podía ir para el otro lado", concluyó.