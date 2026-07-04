Paraguay vs. Francia, por los octavos del Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Paraguay y Francia juegan hoy sábado, desde las 18 en el Filadelfia Stadium, por los octavos de final del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el uzbeko Ilgiz Tantashev, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Andrey Sapenko y Timur Gaynullin. Mientras que el cuarto árbitro será el catarí Abdulrahman Al Jassim y Taleb Al Marri como quinto árbitro.

El ganador de esta llave se enfrentará a vencedor de Canadá y Marruecos por un lugar en semifinales.

Paraguay integró el Grupo D en el que perdió por goleada ante Estados Unidos por 4 a 1, le ganó a Turquía por 1 a 0 y empató con Austrialia por 0 a 0. Además, en los 16avos. de final venció por penales a Alemania tras haber igualado 1 a 1.

Francia, que anotó al menos tres goles en todos los partidos que disputó, arrasó en el Grupo I con victorias ante Senegal por 3 a 1, Irak 3 a 0 y Noruega por 4 a 1. En 16avos. de final goleó a Suecia por 3 a 0.

Probables formaciones Paraguay vs. Francia por octavos del Mundial 2026

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps

Cómo ver en vivo Paraguay vs. Francia por octavos del Mundial 2026

El partido entre Paraguay y Francia por octavos de final del Mundial 2026 será televisado por Telefe, TyC Sports y DSports. Además, será televisado en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Disney + Premium y Telecentro Play.