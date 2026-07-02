Cayó en Paraguay y fue extraditado por una causa de abuso sexual agravado contra tres menores

Un hombre de nacionalidad paraguaya, de 54 años, fue extraditado desde Paraguay hacia la Argentina para responder ante la Justicia por una causa en la que se lo acusa del delito de abuso sexual agravado contra tres menores de edad que se encontraban bajo su tutela. El imputado quedó a disposición del Juzgado de Garantías en lo Penal N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del juez Julián Busteros.

Según la investigación judicial, el acusado habría cometido los abusos en distintas oportunidades entre los años 2012 y 2017, en territorio argentino, aprovechándose de la relación de cuidado y tutela que mantenía con las víctimas.

Tras tomar conocimiento de los hechos, el juzgado interviniente solicitó la intervención de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina, que impulsó la captura internacional del sospechoso mediante la emisión de una Notificación Roja de Interpol, gestionada por la Oficina Central Nacional Buenos Aires.

Como resultado del intercambio de información entre las autoridades argentinas y la Oficina Central Nacional Asunción, se estableció que el prófugo podría encontrarse en Paraguay. Las tareas coordinadas permitieron confirmar su ubicación y posterior detención en ese país, donde permaneció alojado a la espera del proceso de extradición.

En cumplimiento de la orden judicial y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, una comisión de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina viajó el pasado 23 de junio desde el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery hasta la ciudad de Asunción para asumir la custodia del detenido.

Al día siguiente, los efectivos federales regresaron al país junto al extraditado, quien quedó formalmente a disposición de las autoridades judiciales argentinas para continuar con el proceso penal en su contra por los presuntos abusos sexuales agravados.