Paraguay le rompió el invicto a Alemania: la histórica racha de los penales que se terminó en el Mundial 2026

Ayer por la tarde, Paraguay hizo una verdadera hazaña al eliminar a Alemania y conseguir la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Si bien ya pasaron varias horas, las repercusiones están a flor de piel y el triunfo de la Albirroja cobró aún más importancia por un impresionante dato estadístico.

Tanto es así que, al imponerse en los penales, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro se convirtió en el primer seleccionado en derrotar a Die Mannschaft por esa vía en toda la historia.

Hasta aquí, el combinado teutón tenía cuatro triunfos en la misma cantidad de tandas y era el más exitoso de todos los tiempos en la Copa del Mundo. Sin embargo, la notable actuación de Orlando Gill y un penal desviado de Jonathan Tah inclinaron la balanza.

De hecho, el desglose es lapidario: en las victorias ante Francia en 1982, México en 1986, Inglaterra en 1990 y Argentina en 2006, Alemania pateó 18 veces, convirtió 17 y le atajaron uno; ayer, el arquero de San Lorenzo contuvo dos y el restante lo erró.

Más allá de eso, Argentina sigue siendo el país que más definiciones por penales disputó, con siete, de las cuales ganó 6. No obstante, ese récord ahora le pertenece a Croacia, el otro combinado que tiene efectividad total: jugó cuatro y se impuso en todas.