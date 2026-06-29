Alemania vs. Paraguay, por los 16avos. del Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Alemania y Paraguay jugarán hoy lunes, desde las 17 en el Boston Stadium, por los 16avos. de final del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el marroquí Jalal Jayed, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad, mientras que el cuarto árbitro será el chino Ma Ning y el quinto Zhou Fei. Además, en el VAR estará la nicaragüense Tatiana Guzmán, en el AVAR el marroquí Hamza El Fariq y en el SVAR el árabe Abdullah Alshehri.

Alemania arrancó con todo en el Grupo E con la goleada por 7 a 1 a Curazao, luego le ganó con lo justo a Costa de Marfil por 2 a 1 y cayó por 2 a 1 frente a la Ecuador de Sebastián Beccacece.

Paraguay inició el Grupo D sufriendo una dura goleada ante Estados Unidos por 4 a 1, pero se terminó clasificando con lo justo gracias a la victoria ante Turquía por 1 a o y la igualdad frente a Austalia por 0 a 0.

Probables formaciones de Alemania vs. Paraguay por 16avos. del Mundial 2026

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza; Gabriel Ávalos, Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro

Cómo ver en vivo Alemania vs. Paraguay por 16avos. del Mundial 2026

El partido entre Alemania y Paraguay por los 16avos. de final del Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.