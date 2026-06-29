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POR PENALES

Paraguay dio el golpe y eliminó a Alemania del Mundial 2026

Igualaron 1-1 y el conjunto dirigido por el argentino Gustavo Alfaro se impuso 4-3 por penales. En octavos de final enfrentará al vencedor de Francia-Suecia.

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Paraguay dio el batacazo y eliminó este lunes a Alemania del Mundial 2026. El partido disputado en Boston por los 16avos. de final culminó 1-1 y los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro se impusieron 4-3 en los penales.

El elenco sudamericano se había puesto en ventaja a los 42 minutos del primer tiempo a través de Julio Enciso, mientras que Kai Havertz lo igualó para los europeos a los 10 del complemento.

En la tanda desde los doce pasos, el arquero de San Lorenzo Orlando Gill fue la gran figura al detener los penales de Havertz y Nick Woltemade mientras que el remate de Jonathan Tah se fue desviado. En Paraguay fallaron Antonio Sanabria y Fabián Balbuena (atajó Manuel Neuer), en tanto que el disparo decisivo lo anotó el defensor de Lanús José Canale.

En octavos de final, Paraguay enfrentará al vencedor del choque entre Francia y Suecia, partido que se disputará este martes a las 18 horas en New Jersey.

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