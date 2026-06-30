Ancelotti y sus dos grandes preocupaciones en Brasil de cara a los octavos de final del Mundial 2026

La agónica victoria frente a Japón quedó en el pasado para un Brasil que ya se prepara para los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Noruega.

Sin embargo, lo demandante del choque contra el elenco nipón les pasó factura a algunos futbolistas de la Verdeamarela que terminaron entre algodones y preocupan a Carlo Ancelotti de cara a lo que viene.

Uno de ellos, y tal vez el más comprometido, es Lucas Paquetá, quien le dejó su lugar a Endrick en el entretiempo y generó mucha incertidumbre.

Finalmente, tras hacerse estudios hoy, el resultado arrojó que padece una lesión en la región posterior del muslo izquierdo, según confirmó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Ahora, deberá iniciar un rápido proceso de recuperación, pero lo cierto es que está casi descartado para el compromiso del próximo domingo contra el elenco escandinavo.

Además, el otro que no finalizó la jornada al 100% fue Casemiro, autor del primer gol de la Canarinha en Houston, y dejó la cancha a minutos del cierre. No obstante, el ex Real Madrid solo tuvo una sobrecarga y no tendría inconvenientes para estar en el encuentro que se avecina.