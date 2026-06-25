Vinicius ingresó a un selecto grupo de leyendas en Brasil gracias a su doblete ante Escocia por el Mundial 2026

El camino fue de menor a mayor, pero Brasil cerró con autoridad su participación en el Grupo C, en el que venció por goleada a Escocia y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026.

En el duelo en el que, por ejemplo, Neymar hizo su esperado regreso, la Verdeamarela volvió a tener una figura excluyente: Vinicius.

Tanto es así que el delantero del Real Madrid anotó un doblete y se dio el gusto de obtener una marca que pocos compatriotas habían conseguido en el pasado.

Concretamente, Vini, que ya había perforado las redes contra Marruecos y Haití, se convirtió en el quinto futbolista de la Canarinha en todos los tiempos que festejó en todos los compromisos de la fase inicial durante una Copa del Mundo.

De esta manera, el atacante de 25 años emuló lo que solamente pudieron hacer Jairzinho en México 1970, Romario en Estados Unidos 1994 y también Ronaldo y Rivaldo, ambos en Corea-Japón 2002.

Ahora, Vinicius intentará seguir estirando su cuenta personal de goles con el Scratch en la máxima cita. Por ahora, lleva cinco. ¿Hasta dónde llegará?