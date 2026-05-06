Atento Scaloni: la FIFA avaló la sanción a Prestianni por los insultos a Vinicius y debe cumplirla en el Mundial 2026

Si bien su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina está lejos de ser confirmada, es una novedad que debe tener en cuenta Lionel Scaloni. Es que la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió ampliar a nivel mundial la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA a Gianluca Prestianni por conducta discriminatoria contra Vinicius durante el partido que disputó Benfica frente al Real Madrid en la Champions League.

La UEFA sancionó al futbolista argentino a finales de abril con seis partidos después de que el 17 de febrero pasado, durante el choque de ida de los 16avos. de final de la competición, se tapara la boca con la mano y se dirigiera al delantero brasileño, que denunció al árbitro que le había llamado "mono".

Ahora, bajo el artículo 70 del Código Disciplinario, FIFA decidió que ese castigo tenga alcance global, lo que implica que no solo rige en competiciones UEFA, sino también en cualquier torneo oficial. De esta manera, de ser convocado para jugar el Mundial 2026 con Argentina, se perdería los primeros partidos.

De los seis partidos, tres son de cumplimiento efectivo y otros tres quedaron en suspenso por dos años. Uno ya fue purgado en la revancha disputada en el Santiago Bernabéu, por lo que le restaban dos encuentros en el ámbito europeo, que desde ahora deberán cumplirse también en el plano internacional.

En la AFA evaluaron la posibilidad de que cumpla la sanción en amistosos, pero esos encuentros no computan al no ser oficiales. Por eso, el entorno del jugador ya analiza los próximos pasos legales: Prestianni podría apelar ante la UEFA y, en caso de ser necesario, recurrir al TAS en busca de una medida cautelar que le permita estar disponible en la Copa del Mundo.